Россиянка убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»

В Екатеринбурге мать убила двух родных сыновей и дочь, сообщив родственникам, что в детей якобы вселились бесы. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, женщину обнаружили лежащей на телах двух сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячной дочери. По предварительной информации, их задушила мать при помощи провода. Незадолго до этого она отправила родным сообщение, в котором сообщила, что в детей вселились бесы. Отмечается, что семья недавно переехала из Калуги и считалась благополучной. Оба родителя работали.