На оборонном предприятии в Москве в результате поджога произошел крупный пожар

Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.

Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.