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29 минут назад

В российском регионе сняли на видео горящее после поджога здание Росгвардии

Lenta.ru

В Комсомольске-на-Амуре местный житель поджег местное отделение Росгвардии на Пионерской улице. Очевидцы сняли горящее здание на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что горит крыльцо здания, а клубы дыма поднимаются к верхним этажам.

По предварительным данным, мужчина пытался зайти, однако дверь оказалась закрыта. Тогда он поджег канистру с бензином на крыльце.

Россиянина задержали. Им оказался 50-летний Владимир Золотарев, его доставили к следователям. Информации о пострадавших в результате поджога нет.

При пожаре в жилом доме из-за взрыва электросамоката погиб россиянин

30 мая стало известно, что в Удмуртии бывшего сельского учителя Илью Фарбера отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта. Мотивом нападения он назвал то, что хотел узнать, способен ли на преступление. Ранее Фарбер занимал пост директора Дома культуры и был осужден на восемь лет за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки на сумму 432 тысячи рублей.

Пожары,Происшествия,Видео,Владимир Золотарев,Росгвардия,
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