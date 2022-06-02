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28 минут назад

На химзаводе в Индии произошел взрыв

Lenta.ruиещё 2

На химическом заводе в индийском штате Гуджарат произошел мощный взрыв и сильное задымление. Кадры с места событий предоставил индийский новостной телеканал InKhabar.

На химзаводе в Индии произошел взрыв
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания Times of India, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на заводе химической компании Deepak Nitrite в городе Вадодара. Дым, поднимающийся от завода, окутал прилегающий район с жилыми кварталами.

Несколько пожарных бригад, по сведениям портала, с трудом смогли взять под контроль разгоревшееся пламя.

«Мы пытаемся контролировать распространение огня, но пока не имеем ни малейшего представления о погибших или раненых», — заявил один из членов пожарной команды.

Ранее в мае также стало известно, что из-за взрыва на химическом заводе Melamin в словенском городе Кочевье погибли шесть человек. Уточнялось, что тела пяти жертв были найдены на месте происшествия, еще один пострадавший скончался в Университетском клиническом центре Любляны.

Пожары,Происшествия,Взрывы и катастрофы,
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