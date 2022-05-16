В Михайловском театре в Санкт-Петербурге случился пожар

Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, комментируя обвинения в поджоге замка своей бабушки, заявил, что не станет оправдываться перед хейтерами. Об этом он сказал в ответ на обвинения в том, что он в компании со Стефанией Маликовой и Никитой Малининым устроили пожар в замке Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязь. В результате пожара пострадали три этажа здания и погибли два местных жителя. Пресняков сказал , что Малинина видел один раз на ток-шоу, а Маликову вообще никогда вживую не встречал.