На территории «Азовстали» заметили пламя и клубы дыма

Клубы черного дыма и пламя были замечены на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе во второй половине дня вторника, 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации корреспондента агентства, со стороны комбината были отчетливо слышны звуки взрывов.

Накануне сообщалось, что бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода.