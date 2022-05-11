В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
51 минуту назад

На территории «Азовстали» заметили пламя и клубы дыма

Lenta.ru

Клубы черного дыма и пламя были замечены на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе во второй половине дня вторника, 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории «Азовстали» заметили пламя и клубы дыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации корреспондента агентства, со стороны комбината были отчетливо слышны звуки взрывов.

Накануне сообщалось, что бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения.

Пожары,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители