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7 мая

Названо число пострадавших от пожаров в Красноярском крае

Lenta.ruиещё 20

Названо число пострадавших от пожаров в Красноярском крае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В результате масштабных лесных пожаров в Красноярском крае пострадали 17 человек. Такое число назвали в пресс-службе Минздрава региона, передает ТАСС.

«Предварительно пока 17 пострадавших, 11 госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о пяти погибших и трех пострадавших.

7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Отмечается, что причиной быстрого распространения огня послужил штормовой ветер, который в некоторых частях края достигает 40 метров в секунду.

Пожары охватили 16 населенных пунктов, горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.

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