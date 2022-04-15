При пожаре в жилом доме из-за взрыва электросамоката погиб россиянин

Пожар в жилом доме в Новой Москве на Нововатутинском проспекте, в котором погиб человек, произошел из-за взрыва электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным авторов канала, электросамокат заряжался на 17 этаже.

На опубликованных кадрах ЧП видно, что из верхнего этажа многоэтажного дома валят клубы дыма. Рядом с местом происшествия работают сотрудники аварийных служб.

В столичном управлении МЧС ТАСС сообщили, что в результате возгорания пострадали еще пять человек, после осмотра они отказались от госпитализации.