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8 минут назад

При пожаре в жилом доме из-за взрыва электросамоката погиб россиянин

Lenta.ru

Пожар в жилом доме в Новой Москве на Нововатутинском проспекте, в котором погиб человек, произошел из-за взрыва электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

При пожаре в жилом доме из-за взрыва электросамоката погиб россиянин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов канала, электросамокат заряжался на 17 этаже.

На опубликованных кадрах ЧП видно, что из верхнего этажа многоэтажного дома валят клубы дыма. Рядом с местом происшествия работают сотрудники аварийных служб.

В столичном управлении МЧС ТАСС сообщили, что в результате возгорания пострадали еще пять человек, после осмотра они отказались от госпитализации.

Ранее из-за взрыва электронной сигареты произошел пожар в квартире жилого дома на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге. В результате пострадали пять взрослых и двое детей — несовершеннолетних в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, также госпитализировали четырех взрослых.

Пожары,Происшествия,
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