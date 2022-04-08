В российском доме заживо сгорели двое детей

В поселке Тогучинского района Новосибирской области в пожаре заживо сгорели двое детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, в момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе. Сотрудники МЧС приехали на место пожара после срабатывания дымового извещателя.

В СКР уточнили, что в пожаре погибли дети 14 и 16 лет. Также пострадала 11-летняя девочка — ее доставили в больницу с ожогами. После пожара следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело.