В Приангарье произошел пожар в автосервисе

Пожар на площади 750 кв. м тушат на станции технического обслуживания в Иркутской области . Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

"СТО Shell , город Усть-Илимск . В 14:54 (09:54 мск) пожар локализован на площади 750 кв. м. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 12:36 (07:36 мск) в четверг. Загорелся утеплитель под обшивкой на кровле. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 100 кв. м, из пристроенных друг к другу помещений сервиса и кафе самостоятельно эвакуировались 10 человек.