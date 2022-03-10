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5 часов назад

В Приангарье произошел пожар в автосервисе

ТАССТАСС

Пожар на площади 750 кв. м тушат на станции технического обслуживания в Иркутской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

В Приангарье произошел пожар в автосервисе
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"СТО Shell, город Усть-Илимск. В 14:54 (09:54 мск) пожар локализован на площади 750 кв. м. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 12:36 (07:36 мск) в четверг. Загорелся утеплитель под обшивкой на кровле. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 100 кв. м, из пристроенных друг к другу помещений сервиса и кафе самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Причина пожара устанавливается.

Пожары,Происшествия,Shell,
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