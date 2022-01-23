В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
23 января

Пожар произошел на танкере Almuntazah в Черном море с 700 т мазута

В Черном море на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов произошел пожар, сообщает РИА "Новости". Судно принадлежит Великобритании. Экипаж корабля состоит из российских граждан. Инцидент произошел в 5 км от мыса Железный Рог в 00.10 23 января. На борту танкера находится более 700 т мазута. К месту происшествия из Новороссийска прибыли многофункциональные аварийно-спасательные корабли "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление. Экипаж Almuntazah эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии, пострадавших нет. В настоящее время судно находится на якорной стоянке, его палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии, моторный отсек задраили, уточняет источник агентства. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке на судно аварийной партии, к тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники. Ранее сообщалось о пожаре на танкере "Маэстро" в Черном море в районе Керченского пролива. Судно горело полтора месяца.

В Чёрном море загорелся танкер с российским экипажем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Последние новости
Пожары,Керченский пролив,Черное море,Пожар в Новороссийске,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители