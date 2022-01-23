В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
12 минут назад

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

В Черном море на танкере под флагом Коморских островов произошел пожар. Экипаж судна был эвакуирован. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили изданию, в акватории Черного моря в пяти километрах от мыса «Железный рог» загорелся танкер «Almuntazah», который шел под флагом Коморских островов. Судно принадлежит Великобритании. На борту находились приблизительно 700 тонн мазута. По предварительной информации, пострадавших нет, экипаж в составе семи человек эвакуирован на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы. Все они граждане России, указано в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия с порта города Новороссийск прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Специалисты при первичном визуальном осмотре зафиксировали незначительное задымление.

В экстренных службах уточнили, что в настоящий момент судно находится на якорной стоянке. Генератор, палубное освещение и навигационные огни танкера исправны. Члены экипажа доложили, что моторный отсек задраен, на судне имеются автоматические системы пожаротушения.

Отмечается, что по состоянию на 6 утра 23 января визуально признаков пожара нет. К тушению привлечены 27 человек и три единицы техники.

Пожары,Происшествия,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители