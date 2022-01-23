В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

В Черном море на танкере под флагом Коморских островов произошел пожар. Экипаж судна был эвакуирован. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Как сообщили изданию, в акватории Черного моря в пяти километрах от мыса «Железный рог» загорелся танкер «Almuntazah», который шел под флагом Коморских островов. Судно принадлежит Великобритании. На борту находились приблизительно 700 тонн мазута. По предварительной информации, пострадавших нет, экипаж в составе семи человек эвакуирован на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы. Все они граждане России, указано в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия с порта города Новороссийск прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Специалисты при первичном визуальном осмотре зафиксировали незначительное задымление.

В экстренных службах уточнили, что в настоящий момент судно находится на якорной стоянке. Генератор, палубное освещение и навигационные огни танкера исправны. Члены экипажа доложили, что моторный отсек задраен, на судне имеются автоматические системы пожаротушения.