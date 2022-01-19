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1 час назад

В Турции загорелось шоссе после взрыва на нефтепроводе

На юго-востоке Турции, в городе Кахраманмараш, на нефтепроводе произошел взрыв. После этого нефтепровод загорелся, сообщает A Haber. Огонь даже распространился на проезжую часть возле района Нарли. В огне оказалась часть шоссе Кахраманмараш - Газиантеп. Трасса закрыта в обоих направлениях. Нефтепровод принадлежит акционерному обществу "Трубопроводы и транспортировка нефти" (BOTAS).

В Турции загорелось шоссе после взрыва на нефтепроводе
Фото: Amir Cohen/ReutersAmir Cohen/Reuters

Мэр столицы Кахраманмараш Хайреттин Гюнгёр рассказал, что на борьбу с огнем направлены 19 пожарных автомобилей. Информации о погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. В декабре прошлого года в Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения. Возгорание произошло на нефтяной скважине Таллинского месторождения — 2 в 5 км от села Таллы Грачевского района. Тогда пострадал один человек.

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