В Турции загорелось шоссе после взрыва на нефтепроводе

На юго-востоке Турции , в городе Кахраманмараш , на нефтепроводе произошел взрыв. После этого нефтепровод загорелся, сообщает A Haber. Огонь даже распространился на проезжую часть возле района Нарли. В огне оказалась часть шоссе Кахраманмараш - Газиантеп. Трасса закрыта в обоих направлениях. Нефтепровод принадлежит акционерному обществу "Трубопроводы и транспортировка нефти" (BOTAS).

Мэр столицы Кахраманмараш Хайреттин Гюнгёр рассказал, что на борьбу с огнем направлены 19 пожарных автомобилей. Информации о погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. В декабре прошлого года в Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения. Возгорание произошло на нефтяной скважине Таллинского месторождения — 2 в 5 км от села Таллы Грачевского района. Тогда пострадал один человек.