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42 минуты назад

Жилой дом загорелся в Иркутске из-за пиротехники

Обшивка верхних этажей многоэтажного дома загорелась в Иркутске из-за использования пиротехники, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Жилой дом загорелся из-за пиротехники в Иркутске
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В Иркутске в 00.25 (19.25 по Москве) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Костычева.

На момент прибытия пожарных горела обшивка дома в районе 6-8 этажей... По оперативной информации пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Спасатели эвакуировали из дома 53 человека, еще 20 покинули горящее здание самостоятельно. На базе ближайшей школы развернут пункт временного размещения.

Возгорание локализовано на площади 60 кв. метров. На месте работают пять единиц техники и 26 человек, а также дознаватели МЧС. Предварительно установлено, что пожар возник на балконе шестого этажа. Проводится опрос свидетелей и очевидцев.

Напомним, 29 декабря взрыв петарды выбил окна в доме в Москве.

Пожары,Происшествия,МЧС,РИА Новости,
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