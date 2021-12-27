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3 часа назад

СМИ: новым главой МЧС станет Алексей Дюмин

Новым главой МЧС станет Алексей Дюмин. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на информированный источник. По его данным, официально о его назначении будет объявлено в ближайшее время. Алексей Дюмин работал в личной охране президента, руководил операцией по возвращению Крыма. С 22 сентября 2016 года занимает пост губернатора Тульской области. Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге Ранее СМИ сообщали, что возглавить МЧС может губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

СМИ: новым главой МЧС станет Алексей Дюмин
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
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