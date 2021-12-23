Глава Бурятии прервал командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба регионального правительства в Instagram. Как заявил глава республики в своём видеообращении, он будет всеми возможными способами добираться до дома в кратчайшее время.

Я сейчас нахожусь в Сирии. По обращению Министерства обороны главы нескольких субъектов РФ находятся здесь... Мероприятия у нас в рамках взаимодействия России и Сирии... С учётом ситуации в городе всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время, — сказал Цыденов.

Он также рассказал, что сейчас в Улан-Удэ работают аварийные бригады, бригады ТЭЦ-1, ТГК 14, подключены бригады МРСК Сибири, привлечены все специалисты, которые необходимы для скорейшей ликвидации этой аварии.

Ранее в Бурятии был введён режим ЧС республиканского уровня. Причиной стала авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Как отметили власти, авария должна быть устранена в течение шести-семи часов. В случае неблагоприятного сценария рассматриваются варианты отселения жителей около тысячи домов. В настоящее время власти города готовят пункты временного размещения для людей, чьи дома могут остаться без отопления.