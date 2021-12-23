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17 минут назад

Устроившего поджог гипермаркета в Томске отправили в СИЗО

Суд арестовал 33-летнего местного жителя, который устроил поджог гипермаркета «Лента» в Томске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Устроившего поджог гипермаркета в Томске отправили в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он проведет в СИЗО два месяца.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее задержанный рассказал, как разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел домой.

21 декабря в секции непродовольственных товаров гипермаркета «Лента» начался пожар. Персонал и посетители магазина были эвакуированы. По данным МЧС, в результате ЧП произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Задержан 33-летний местный житель, он работал в подрядной организации ретейлера.

Пожары,Происшествия,Пожар в Томске,Торговый центр,ФСИН,"Лента",
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