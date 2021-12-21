Число жертв пожара в Осаке выросло до 25

Число погибших в результате пожара, который произошел 17 декабря в клинике в западном японском городе Осака, выросло до 25. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

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Ранее сообщалось о 24 жертвах. В ночь с понедельника на вторник умерла молодая женщина, находившаяся в критическом состоянии. Еще трое, включая подозреваемого в поджоге 60-летнего мужчину, пострадали и находятся в больнице.

Возгорание произошло в клинике на четвертом этаже одного из офисных зданий города. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина, который был пациентом клиники, разлил принесенный в пакетах бензин возле лифта и входной двери и поджег его с помощью зажигалки. Вспыхнувший огонь фактически заблокировал единственный выход из помещения. Кроме того, подозреваемый заслонял проход, мешая людям спастись.