В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

СМИ: число жертв пожара в Осаке выросло до 25

Число погибших в результате пожара, который произошел 17 декабря в клинике в западном японском городе Осака, выросло до 25. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Число жертв пожара в Осаке выросло до 25
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось о 24 жертвах. В ночь с понедельника на вторник умерла молодая женщина, находившаяся в критическом состоянии. Еще трое, включая подозреваемого в поджоге 60-летнего мужчину, пострадали и находятся в больнице.

Возгорание произошло в клинике на четвертом этаже одного из офисных зданий города. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина, который был пациентом клиники, разлил принесенный в пакетах бензин возле лифта и входной двери и поджег его с помощью зажигалки. Вспыхнувший огонь фактически заблокировал единственный выход из помещения. Кроме того, подозреваемый заслонял проход, мешая людям спастись.

В ходе следствия в доме злоумышленника были обнаружены вырезки газетных статей двухлетней давности о поджоге в студии анимационной компании Kyoto Animation в Киото, в результате которого погибли 36 человек. Полиция считает, что мужчина решил скопировать то преступление.

Пожары,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители