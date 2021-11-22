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Из горящего московского хостела вывели 150 человек

Газета.Ru
42 минуты назад

Пожарные вывели из горящего здания на Волгоградском проспекте Москвы 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из горящего московского хостела вывели 150 человек
Фото: DepositphotosDepositphotos

"При пожаре всего спасено 30 человек, эвакуировано еще 120 человек", - сказал источник.

Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали трое человек. Возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8, там располагается хостел "Луна". Пожару присвоен третий ранг сложности, в его ликвидации задействованы 235 человек и 70 единиц техники.

В столичном управлении МЧС предупредили, что из-за ЧП в районе Волгоградского проспекта затруднено движение, и попросили водителей выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех для проезда автомобилей экстренных служб.

В МЧС также напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности — "помните, от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества".

Пожары,МЧС,
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