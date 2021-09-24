Пожар в общежитии Военного университета в Москве локализован

Сто человек эвакуировали из здания общежития Военного университета в Москве. Около двух часов ночи там загорелась крыша, сообщает «МИР 24».
Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, огонь распространился на третий этаж, частично обвалилась кровля. Тушение осложняется из-за конструктивных особенностей: внутри деревянные перекрытия и пустоты, в которых много дыма. К настоящему моменту пожар локализован.
Сейчас движение на Комсомольском проспекте, где расположено общежитие, частично перекрыто. Это одна из самых оживленных дорог Москвы, и водителям стоит заранее выбрать маршрут объезда.