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Стюардесса дала совет по спасению жизни при аварийной ситуации на борту

Lenta.ru
1 час назад

Стюардесса дала совет пассажирам по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на соотвествующий тред на Reddit. Так, бортпроводница порекомендовала путешественникам никогда не надувать жилет, находясь внутри авиалайнера, даже в случае его вынужденной посадки на воду. «Не надувайте свой спасательный жилет при крушении, пока не покинете борт. Если самолет уйдет под воду, а вы его надули, вы утонете еще до выхода», — рассказала она. Один из комментаторов согласился со словами стюардессы и уточнил, что при надувании спасательные жилеты становятся очень жесткими и фиксируют шею, чтобы в случае потери сознания пассажиры не захлебнулись. Однако при необходимости выбраться из замкнутого пространства шейный фиксатор будет лишь усложнять процесс спасения. Кроме того, авторы статьи отметили, что, если кабина самолета будет повреждена в результате крушения, высока вероятность разрыва или повреждения жилета. По мнению экспертов, надевать спасательный жилет необходимо непосредственно перед выходом из самолета — у двери аварийного выхода, а надувать его можно только на улице. Ранее в августе пилот назвал самую безопасную позу, которая может спасти жизнь при аварийной посадке воздушного судна. По его словам, в случае экстренного приземления необходимо наклониться вперед и крепко обхватить голову руками. При этом ни в коем случае нельзя сидеть с прямой спиной или опираться ногами о впереди стоящее кресло. 

Стюардесса дала совет по спасению жизни при аварийной ситуации на борту
Фото: Lenta.ruLenta.ru
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