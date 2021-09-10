На территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве произошел пожар. Об этом «Мосленте» сообщили очевидцы.

Над массивом деревьев, окружающих территорию комплекса, виден темно-серый дым. В воздухе чувствуется запах гари.

Информации о пострадавших пока не поступало. Свидетели происшествия предполагают, что пожар начался на электростанции, расположенной на севере парковой зоны. По данным телеканала «Москва 24» со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении трансформатора.

По состоянию на 16:14 по московскому времени возгорание ликвидировано.

Ранее на ВДНХ загорелась вывеска «Москвариума». Как отметили в выставочном комплексе, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки.