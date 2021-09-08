Глава МЧС России погиб на учениях

В МЧС уточнили, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норил ьске на ме жведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Утром в среду, 8 сентября, на сайте МЧС появилось сообщение о визите министра в Красноярский край, где он проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске. Зиничев осмотрел ход строительства и обустройство прилегающей территории, пообщался с представителями подрядной организации.