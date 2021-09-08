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Глава МЧС России погиб на учениях

Lenta.ruиещё 29
2 часа назад

Глава МЧС России погиб на учениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МЧС уточнили, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Утром в среду, 8 сентября, на сайте МЧС появилось сообщение о визите министра в Красноярский край, где он проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске. Зиничев осмотрел ход строительства и обустройство прилегающей территории, пообщался с представителями подрядной организации.

Пожары,Евгений Зиничев,МЧС,РИА Новости,
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