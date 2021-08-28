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Из-за пожара из больницы Ярославля эвакуировали более 70 человек

RT на русском
56 минут назад

Из больницы в Ярославле, где в пятницу, 27 августа, произошёл пожар, эвакуировали более 70 человек.

Из-за пожара из больницы Ярославля эвакуировали более 70 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

«76 человек эвакуировали», — говорится в публикации.

Представитель экстренных служб в комментарии агентству уточнял, что была проведена эвакуация 90 человек — 73 пациентов и 17 сотрудников медучреждения.

Росздравнадзор проведёт проверку для выяснения причин пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле.

Ранее появилась информация о том, что в результате ЧП погибли три человека.

Пожары,Происшествия,Росздравнадзор,Ярославль,
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