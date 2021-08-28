В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Семь пациентов на ИВЛ перевели в другие больницы после пожара в Ярославле

ИА Regnumиещё 15
14 минут назад

Семерых пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких во время пожара в больнице в Ярославле, перевели в другие медицинские учреждения, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ярославской области.

Семь пациентов на ИВЛ перевели в другие больницы после пожара в Ярославле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что из горящего здания эвакуировали 56 человек. Семерых пациентов под ИВЛ увезли в другие больницы для лечения. Пациентов из отделения неврологии вернули обратно в здание после ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 августа в реанимации клинической больницы 3 в Ярославле произошел пожар. Отмечалось, что возгорание произошло в ковидном отделение медучреждения. По предварительным данным, в результате происшествия скончались три пациента реанимации.

Пожары,Происшествия,МЧС,Ярославская Область,Ярославль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители