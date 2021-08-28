Семь пациентов на ИВЛ перевели в другие больницы после пожара в Ярославле

Семерых пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких во время пожара в больнице в Ярославле, перевели в другие медицинские учреждения, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ярославской области.
В ведомстве уточнили, что из горящего здания эвакуировали 56 человек. Семерых пациентов под ИВЛ увезли в другие больницы для лечения. Пациентов из отделения неврологии вернули обратно в здание после ликвидации возгорания.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 августа в реанимации клинической больницы 3 в Ярославле произошел пожар. Отмечалось, что возгорание произошло в ковидном отделение медучреждения. По предварительным данным, в результате происшествия скончались три пациента реанимации.