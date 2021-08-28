Семь пациентов на ИВЛ перевели в другие больницы после пожара в Ярославле

Семерых пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких во время пожара в больнице в Ярославле, перевели в другие медицинские учреждения, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ярославской области.

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В ведомстве уточнили, что из горящего здания эвакуировали 56 человек. Семерых пациентов под ИВЛ увезли в другие больницы для лечения. Пациентов из отделения неврологии вернули обратно в здание после ликвидации возгорания.