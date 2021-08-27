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Есть погибшие: в Екатеринбурге загорелся пятиэтажный жилой дом

ТК «Звезда»иещё 10
1 час назад

В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажном доме погибли люди. Возгорание произошло в здании на улице Мичурина в ночь на пятницу, 27 августа.

Есть погибшие: в Екатеринбурге загорелся жилой дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ГУ МЧС России по региону, дом загорелся на площади 780 кв.м., спасатели эвакуировали всех жильцов, в общей сложности 65 человек. По предварительной информации, пожар начался на одном из балконов на пятом этаже, после чего охватил кровлю здания, передает E1 со ссылкой на очевидцев.

Как сообщает издание, в квартире, где начался пожар, найдены тела двух погибших — супружеской пары. В МЧС также сообщили о наличии жертв происшествия.

На данный момент пожар локализован, ведется проливка фронтонов и кровли.

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