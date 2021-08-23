При тушении природного пожара под Оренбургом погиб волонтер

При тушении природного пожара около села Роптанка в Оренбургской области погиб волонтер, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«При тушении погиб член Среднеуранской добровольной пожарной охраны (сформирована на территории муниципалитета и относится к данному муниципалитету)», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что госпитализирован глава Среднеуранского сельсовета, который получил термические ожоги. По словам спасателей, сейчас решается вопрос о привлечении санавиации для доставки пострадавшего в ожоговый центр Оренбурга.