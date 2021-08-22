Пожар в торговом центре в Мытищах попал на видео

По уточненным данным МЧС, пожар был в магазине зоотоваров. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 17:01.

Ранее в августе сообщалось о том, что жительница Новой Москвы погибла при пожаре в доме в поселении Михайлово-Ярцевском. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. Предполагается, что на дом было совершено нападение.