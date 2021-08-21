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Под Норильском потушили железнодорожную цистерну с нефтепродуктами

ИА Regnumиещё 1
8 минут назад

Под Норильском, расположенном на севере Красноярского края, пожарные потушили загоревшуюся в результате аварии железнодорожную цистерну с нефтепродуктами. Об этом журналистам 21 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Под Норильском потушили цистерну с нефтепродуктами
Фото: @Ural-66@Ural-66

По заявлению представителей ведомства, пожар на железнодорожных путях потушили ещё ночью.

По уточнённым данным, при следовании грузового поезда по перегону Вологочан — Алыкель железной дороги Дудинка — Норильск в результате схода шестой тележки произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами. Состав оперативно расцепили, угроза распространения пламени на другие вагоны была ликвидирована. Пострадавших в результате инцидента нет.

Магистраль, на которой произошла авария, является одной из самых северных в России. Она обеспечивает перевозку грузов в Норильский промышленный район, соединяя его с портом на Енисее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Норильске после схода тележки в составе грузового поезда произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами.

Пожары,Происшествия,МЧС,Красноярский Край,Норильск,
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