Дети из охваченной лесными пожарами Якутии смогут отдохнуть в двух лагерях

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить отдых детей из охваченной лесными пожарами Якутии в двух лагерях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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В перечне поручений по итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров говорится, что ребята смогут отдохнуть в "Океане" и "Орленке".

"Правительству России совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить ... направление на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)", - уточняется в поручении российского главы.

Должно быть исполнено это поручение до 20 августа. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Республики Саха Айсен Николаев.