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В Белгородской области произошел пожар на шахте

ТАСС
58 минут назад

ТАСС, 13 августа. Возгорание подземной самоходной машины произошло в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области. Идет эвакуация персонала, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Белгородской области произошел пожар на шахте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 04:30 мск 13 августа 2021 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании подземной самоходной машины в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области. Проводится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к месту происшествия были направлены два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пожарно-спасательных частей 40, 36, 37.

Позднее в пресс-службе Яковлевского горно-обогатительного комбината сообщили, что возгорание ликвидировано. Эвакуирован весь персонал, пострадавших нет.

"Возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения - своими силами. В настоящий момент отделение военизированного горноспасательного взвода проводит осмотр места возгорания. Весь персонал, более 200 человек, выведены из шахты, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожары,ИТАР-ТАСС,Белгородская Область,
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