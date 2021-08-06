Глава Якутии попросил Путина разрешить пожарным сверхурочный труд

Глава Якутии Айсен Николаев на совещании попросил президента России Владимира Путина посодействовать в изменении некоторых положений Трудового кодекса. По словам Николаева, тогда бы пожарные смогли бы получать дополнительные выплаты. Сегодня они трудятся в тайге до 14 часов в сутки, но оплата идет только за 8-часовой рабочий день, пояснил Николаев. Также Путин с борта вертолета оценил ситуацию с пожарами в Челябинской области.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Сегодня работники лесопожарных формирований в соответствии с действующим законодательством не могут работать на пожарах свыше восьми часов в сутки, но понятно, что, работая в тайге, они работают и по 12, порой и 14 часов в сложнейших условиях только на личном энтузиазме и героизме», — рассказал Николаев президенту.

Видео дня

«Прошу содействовать во внесении дополнений в Трудовой кодекс, в частности в статью 99, чтобы разрешить лесным пожарным сверхурочную работу и соответствующую компенсацию», — добавил он.

Ранее Николаев признался, что властям не хватает денег для тушения пожара, и выразил надежду, что им выделят дополнительные средства, иначе «с пожарами мы не совладаем». На вопрос, получало ли правительство Якутии предложение о помощи от голливудского актера и экоактивиста Леонардо Ди Каприо, Николаев ответил отрицательно. В то же время он сообщил, что не отказался бы от такой помощи.

6 августа Владимир Путин осмотрел с вертолета районы Челябинской области, где произошли лесные пожары. Вместе с главой государства на борту самолета находились губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Далее президент собрал в аэропорту Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации в стране последствий пожаров.

По информации главы МЧС России Евгения Зиничева, огонь охватил с начала пожароопасного сезона больше шести миллионов гектаров. Стихия также угрожала 16 населенным пунктам. Самая напряженная обстановка наблюдается в Челябинской, Оренбургской областях, Карелии и Якутии.

В Якутии лесные пожары охватили примерно 4,2 миллиона гектаров, сообщил ранее глава департамента лесного хозяйства Минэкологии республики Андрей Михайлов. Европейская служба мониторинга атмосферы зафиксировала, что дым от пожаров в Якутии уже достиг Гренландии. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что спасатели потушили вдвое больше очагов, чем за весь 2020 год, а основной причиной возгораний стали сухие грозы.