Пожар "Дикси" уничтожил город в США

Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, об этом сообщает РИА Новости.
Огонь добрался до поселения в ночь на четверг. Сильнее всего от пожара пострадал центр Гринвилла. Полностью сгорели здания бара и гостиницы, построенные первыми переселенцами более 100 лет назад.
"Город был уничтожен за два часа", - рассказала телеканалу KXTV одна из жительниц.
Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века авантюристами-золотоискателями. По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.
Пожар "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Огонь уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам.