Пожар "Дикси" уничтожил город в США

Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, об этом сообщает РИА Новости.

1/10 Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, об этом сообщает РИА Новости. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Огонь добрался до поселения в ночь на четверг. Фото: Reuters 3/10 Полностью сгорели здания бара и гостиницы, построенные первыми переселенцами более 100 лет назад. Фото: Reuters 4/10 "Город был уничтожен за два часа", - рассказала телеканалу KXTV одна из жительниц. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века авантюристами-золотоискателями. Фото: Reuters 6/10 По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек. Фото: Reuters 7/10 Пожар "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Огонь уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам. Фото: Reuters 9/10 10/10

Огонь добрался до поселения в ночь на четверг. Сильнее всего от пожара пострадал центр Гринвилла. Полностью сгорели здания бара и гостиницы, построенные первыми переселенцами более 100 лет назад.

"Город был уничтожен за два часа", - рассказала телеканалу KXTV одна из жительниц.

Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века авантюристами-золотоискателями. По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.