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Пожар "Дикси" уничтожил город в США

Александр Котлеткин
1 час назад

Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, об этом сообщает РИА Новости.

Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, об этом сообщает РИА Новости.
1/10 Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Reuters
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Огонь добрался до поселения в ночь на четверг.
2/10 Огонь добрался до поселения в ночь на четверг.
Фото: Reuters
Полностью сгорели здания бара и гостиницы, построенные первыми переселенцами более 100 лет назад.
3/10 Полностью сгорели здания бара и гостиницы, построенные первыми переселенцами более 100 лет назад.
Фото: Reuters
"Город был уничтожен за два часа", - рассказала телеканалу KXTV одна из жительниц.
4/10 "Город был уничтожен за два часа", - рассказала телеканалу KXTV одна из жительниц.
Фото: Reuters
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Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века авантюристами-золотоискателями.
5/10 Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века авантюристами-золотоискателями.
Фото: Reuters
По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.
6/10 По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.
Фото: Reuters
Пожар "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров).
7/10 Пожар "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров).
Фото: Reuters
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Огонь уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам.
8/10 Огонь уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам.
Фото: Reuters
9/10 
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Огонь добрался до поселения в ночь на четверг. Сильнее всего от пожара пострадал центр Гринвилла. Полностью сгорели здания бара и гостиницы, построенные первыми переселенцами более 100 лет назад.

"Город был уничтожен за два часа", - рассказала телеканалу KXTV одна из жительниц.

Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века авантюристами-золотоискателями. По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.

Пожар "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Огонь уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам.

Пожары,Фото,Дикси,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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