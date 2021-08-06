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Польша заявила, что готова помочь Турции в тушении лесных пожаров

ТАСС
21 минуту назад

Польша объявила о готовности оказать помощь Турции в тушении лесных пожаров и направить команду спасателей для участия в операции. Об этом в четверг вечером заявил польский президент Анджей Дуда на своей странице в Twitter.

Польша объявила о готовности помочь Турции в тушении пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я обратился к премьер-министру [Польши] Матеушу Моравецкому с просьбой о предоставлении поддержки Турции, которой требуются пожарные самолеты и вертолеты", - написал Дуда. "Наши пожарные вскоре отправятся на место", - добавил он, уточнив, что Турция может рассчитывать на помощь Польши.

Сильная жара и засуха привели к тому, что 28 июля лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. На следующий день огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. В тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

За минувшие семь дней локализовать удалось 172 из 187 очагов возгорания в более чем 30 провинциях республики. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

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