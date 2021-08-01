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Ректор ПИМУ рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в общежитии вуза

RT на русском
1 час назад

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде Николай Карякин заявил, что состояние госпитализированных после пожара в общежитии вуза пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ректор рассказал о пострадавших при пожаре общежитии вуза
Фото: ТАССТАСС

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное», — написал Карякин.

Он добавил, что продолжается проливка здания.

Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля.

Позже стало известно, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

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