Ректор рассказал о пострадавших при пожаре общежитии вуза

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде Николай Карякин заявил, что состояние госпитализированных после пожара в общежитии вуза пострадавших оценивается как удовлетворительное.

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Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное», — написал Карякин.

Он добавил, что продолжается проливка здания.

Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля.