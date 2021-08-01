Ректор рассказал о пострадавших при пожаре общежитии вуза

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде Николай Карякин заявил, что состояние госпитализированных после пожара в общежитии вуза пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.
«Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное», — написал Карякин.
Он добавил, что продолжается проливка здания.
Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля.
Позже стало известно, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.