Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что полиция задержала поджигателя леса.

«Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг», — цитирует турецкого лидера РИА «Новости.

Ранее Эрдоган говорил, что в ходе расследования лесных пожаров на юге страны рассматривается версия поджогов. По его словам, виновные «понесут самое суровое наказание».

Накануне, 28 июля, загорелись леса в провинции Анталья. Основной удар стихии пришелся на районы Манавгат и Аксеки. Борьба с огнем продолжается, известно о трех погибших.