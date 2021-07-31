В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Эрдоган заявил о задержании поджигателя леса

Свободная прессаиещё 10
6 часов назад

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что полиция задержала поджигателя леса.

«Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг», — цитирует турецкого лидера РИА «Новости.

Ранее Эрдоган говорил, что в ходе расследования лесных пожаров на юге страны рассматривается версия поджогов. По его словам, виновные «понесут самое суровое наказание».

Накануне, 28 июля, загорелись леса в провинции Анталья. Основной удар стихии пришелся на районы Манавгат и Аксеки. Борьба с огнем продолжается, известно о трех погибших.

Ранее сообщалось, что около 100 россиян были эвакуированы из пригорода турецкого города Бодрум из-за пожаров. Об этом заявил представитель генконсульства РФ в Анталье.

Пожары,Реджеп Эрдоган,РИА Новости,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители