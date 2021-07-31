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В турецком Бодруме эвакуировали туристов из трех отелей

Парламентская газетаиещё 8
1 час назад

В турецком Бодруме из соображений безопасности эвакуировали постояльцев трёх пятизвёздочных отелей. Об этом сообщает ТАСС.

Новый пожар в Турции: туристов эвакуировали из трех отелей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что эвакуация проводилась при содействии сотрудников жандармерии. Сейчас на месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, однако угрозы для местных жителей или туристов нет.

Неизвестно, были ли среди эвакуированных туристов граждане России.

Уже несколько дней Турция борется с лесными пожарами. В среду стало известно о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата (провинция Анталья). Пламя стремительно распространилось из-за сильного ветра. В результате пожара погибли три человека, пострадали 122, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Опубликовано видео поджога, вызвавшего крупные пожары в Турции

Одной из основных причин возгорания в лесах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, способствующие распространению огня. При этом власти не исключают и возможность поджогов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при лесных пожарах в Турции выросло до 410 человек.

Пожары,Происшествия,ИТАР-ТАСС,Бодрум,
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