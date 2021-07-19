Выжжены тысячи гектаров: Якутия и Карелия охвачены огнем

К сожалению с этим огнем сейчас никак нельзя бороться. Можно устроить лишь встречный пал. Пожарные на кромке возгорания караулят пламя и дежурят круглосуточно. Огнем выжжены сотни тысяч гектаров территории, и несмотря на усилия экстренных служб, площадь только увеличивается.
Непростая ситуация с лесными пожарами и в Карелии. Жителей поселка Найстенъярви эвакуировали после пятидневного лесного пожара. Огонь перекинулся через минерализованные полосы, которые сделали минувшей ночью, а затем вплотную подошел к железнодорожной станции и жилым домам - некоторые из них сгорели дотла.