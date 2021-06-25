В центре Москвы , в районе Китай-город, загорелось здание. Об этом пишет РИА "Новости".

Соответствующее видео было опубликовано в интернете.

На кадрах видно, как от здания идет густой черный дым. Что стало причиной возгорания, не уточняется.

О пострадавших также не сообщалось.

Днем ранее в центре Москвы на улице Большая Полянка загорелась частная клиника, из-за чего пострадали два человека. Подчеркивается, что два человека обратились за медицинской помощью.