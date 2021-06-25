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В центре Москвы загорелось здание

Газета.Ru
2 часа назад
В центре Москвы, в районе Китай-город, загорелось здание. Об этом пишет РИА "Новости".
Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
На кадрах видно, как от здания идет густой черный дым. Что стало причиной возгорания, не уточняется.
О пострадавших также не сообщалось.
Днем ранее в центре Москвы на улице Большая Полянка загорелась частная клиника, из-за чего пострадали два человека. Подчеркивается, что два человека обратились за медицинской помощью.
Прокуратура начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины пожара, оценить соблюдение требований закона, в том числе о пожарной безопасности.
Пожары,Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Москва,
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