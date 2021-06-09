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Названа возможная причина пожара в рязанской больнице

News.ruиещё 3
45 минут назад
Причиной пожара в реанимации больницы имени Семашко в Рязани могло стать замыкание в работе медицинского оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Названа возможная причина пожара в рязанской больнице
Фото: mchs__russia/vk.commchs__russia/vk.com
На данный момент рассматриваются несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования, проводка. Очаг, предварительно, находился в одной из палат, — рассказал собеседник агентства.
Пожар в отделении реанимации ОКБ им. Семашко в Рязани произошёл ночью 9 июня. В результате происшествия погибли, по разным данным, два или три человека. Ещё около десяти человек пострадали. Спасатели эвакуировали из медучреждения 35 человек.
Пожар в настоящий момент потушен. Причина и ущерб устанавливаются.
Пожары,Происшествия,Рязань,
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