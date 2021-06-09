Названа возможная причина пожара в рязанской больнице

Пожар в отделении реанимации ОКБ им. Семашко в Рязани произошёл ночью 9 июня. В результате происшествия погибли, по разным данным, два или три человека. Ещё около десяти человек пострадали. Спасатели эвакуировали из медучреждения 35 человек.