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В Крыму загорелась крыша многоквартирного жилого дома

ТАССиещё 6
39 минут назад
Кровля многоквартирного жилого дома горит в селе Табачное в Бахчисарайском районе Крыма на площади 1,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Крыму загорелась крыша многоквартирного жилого дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Школьной, 35 поступила в 22:50 мск. "Горит кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара - 1,2 тыс. кв. метров", - сказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что строение деревянное, горение происходит по всей площади. К ликвидации пожара привлечено 42 человека, задействовано 12 единиц техники.
В ведомстве также сообщили об отсутствии пострадавших. "Пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.
В новость были внесены изменения (01:18) - добавлена информация об отсутствии пострадавших
Пожары,Происшествия,Пожар в Казани,Пожар в Казани,Пожар в Набережных Челнах,МЧС,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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