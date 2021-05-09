В Крыму загорелась крыша многоквартирного жилого дома

Кровля многоквартирного жилого дома горит в селе Табачное в Бахчисарайском районе Крыма на площади 1,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России

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Информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Школьной, 35 поступила в 22:50 мск. "Горит кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара - 1,2 тыс. кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что строение деревянное, горение происходит по всей площади. К ликвидации пожара привлечено 42 человека, задействовано 12 единиц техники.

В ведомстве также сообщили об отсутствии пострадавших. "Пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.