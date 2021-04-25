В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В пожаре в коронавирусном госпитале Багдада погибли 23 человека

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Из-за взрыва кислородного баллона и последующего пожара в больнице в Багдаде, предназначенной для лечения больных коронавирусом, погибли 23 человека, пострадали еще свыше сорока пациентов, передает Reuters со ссылкой на сотрудников ближайших медучреждений.
При пожаре в госпитале в Багдаде погибли 23 человека
Фото: D. Mollard/APD. Mollard/AP
По словам медиков, именно взрыв кислородного баллона вызвал пожар в госпитале Ибн Хатиб, который расположен на юго-востоке иракской столицы.
"Пожар начался на этаже, на котором находится реанимация пульмонологического отделения, из больницы эвакуированы 90 из 120 находящихся там на лечении пациентов", - заявил глава гражданской обороны Ирака, генерал-майор Кадим Бохан.
Он также отметил, что пожар в больнице уже ликвидирован. Всех пострадавших, а также непострадавших пациентов госпиталя Ибн Хаттиб перевели в другие медучреждения. Ранее восемь человек стали жертвами пожара в больнице в Турции.
Пожары,Происшествия,Reuters,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители