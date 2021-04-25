При пожаре в госпитале в Багдаде погибли 23 человека

Из-за взрыва кислородного баллона и последующего пожара в больнице в Багдаде, предназначенной для лечения больных коронавирусом, погибли 23 человека, пострадали еще свыше сорока пациентов, передает Reuters со ссылкой на сотрудников ближайших медучреждений.

По словам медиков, именно взрыв кислородного баллона вызвал пожар в госпитале Ибн Хатиб, который расположен на юго-востоке иракской столицы.

Он также отметил, что пожар в больнице уже ликвидирован. Всех пострадавших, а также непострадавших пациентов госпиталя Ибн Хаттиб перевели в другие медучреждения. Ранее восемь человек стали жертвами пожара в больнице в Турции.