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В Липецке в результате пожара погиб ребенок и его мать

ТК «Звезда»иещё 2
43 минуты назад
В Липецке в квартире на десятом этаже в результате пожара погибли девочка 2020 года рождения и ее мать. Об этом сообщает СК РФ по региону.
Мать и ребенок погибли во время пожара в Липецке
Фото:  Алексей Иванов ТРК Звезда Алексей Иванов ТРК Звезда
Также двое детей были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением угарным газом.
«В результате погибла женщина 1984 года рождения и ее дочь 2020 года рождения, двое ее детей 2017 и 2018 годов рождения с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.
По данному происшествию возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На данный момент следователи выясняют причину пожара.
Пожары,Происшествия,Липецк,
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