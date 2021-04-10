В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Крыша объята огнем: в Воронеже загорелась жилая пятиэтажка

ТК «Звезда»
1 час назад
На улице Еремеева в Воронеже загорелся пятиэтажный жилой дом. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, огнем охвачена крыша здания.
Крыша в огне: в Воронеже загорелась жилая пятиэтажка
Фото: ВКонтактеВКонтакте
В МЧС сообщили, что на место ЧП выехали 12 пожарных машин. С огнем борются 40 спасателей.
«Произведена эвакуация всех жильцов, дом отключен от электро- и газоснабжения. Идет тушение. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров», - рассказали изданию «Новости Воронежа» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На место происшествия направлена спецтехника для временного обогрева эвакуированных людей.
Пожары,Происшествия,МЧС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители