Крыша в огне: в Воронеже загорелась жилая пятиэтажка

На улице Еремеева в Воронеже загорелся пятиэтажный жилой дом. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, огнем охвачена крыша здания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На место происшествия направлена спецтехника для временного обогрева эвакуированных людей.