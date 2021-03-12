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Субботний
Fox: пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии
Lenta.ru
и
ещё 6
51 минуту назад
Фото:
Reuters
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Пожар произошел в четверг на территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания
Fox
.
По ее данным, возгорание началось в строящемся здании.
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