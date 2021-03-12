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Fox: пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии 

Lenta.ru и ещё 6 51 минуту назад
Пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии
Фото: Reuters
Пожар произошел в четверг на территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания Fox.
По ее данным, возгорание началось в строящемся здании.
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Пожары , В мире , Происшествия
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