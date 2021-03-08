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Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу 

ТК «Звезда» и ещё 2 42 минуты назад
Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
Фото: pixabay.com
Загоревшееся в Японском море российское судно «Витим» отбуксировали к берегу в Приморье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя судовладельца.

«Судно отбуксировали в район бухты Тихая. На данный момент — слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость — остаточных мест от пожара», — приводит агентство слова собеседника.

Представитель судовладельца также сообщил, что место постановки к причалу будет определено позже.
Возгорание в рыбном цеху судна «Витим» произошло утром 6 марта. Спасателям удалось в кротчайшие сроки эвакуировать экипаж и доставить моряков во Владивосток. В результате инцидента никто не пострадал. По факту пожара прокуратура на транспорте сразу начала проверку.
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Пожары , Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край
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