Огонь охватил здание школы под Саратовом 

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В Екатериновском районе Саратовской области в здании одной из местных школ произошел пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила 870 квадратных метров.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 3.15 мск. Прибывшие на место спасатели установили, что горение происходит на кровле трехэтажного кирпичного строения.

К настоящему момент возгорание локализовано. На месте ЧП продолжают работать восемь пожарных расчетов. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося устанавливаются.