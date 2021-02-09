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Огонь охватил здание школы под Саратовом 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Огонь охватил здание школы под Саратовом
Фото: МЧС РФ
В Екатериновском районе Саратовской области в здании одной из местных школ произошел пожар. По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила 870 квадратных метров.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 3.15 мск. Прибывшие на место спасатели установили, что горение происходит на кровле трехэтажного кирпичного строения.
К настоящему момент возгорание локализовано. На месте ЧП продолжают работать восемь пожарных расчетов. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося устанавливаются.
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Пожары , Происшествия , Саратов , Саратовская Область
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