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Страшная месть: украинка устроила пожар в отеле 

Украина.ру 1 час назад
На Украине женщина из мести устроила пожар в отеле
Фото: © -gregg- / flickr
Из-за ссоры с администратором отеля в городе Бровары Киевской области женщина решила поджечь свой номер. О происшествии 4 февраля сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

«Правоохранители установили, что 32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения, подожгла гостиничный номер, где временно проживала, после чего скрылась в неизвестном направлении», — рассказали в Нацполиции.

При пожаре на территории номера площадью 26 кв. метров пострадала гостиничная обстановка. Обгорели мебель и стены.
Спасателям удалось локализовать пожар в короткие сроки. Пострадавших нет.
Во время пожара администрация отеля эвакуировала шестерых постояльцев, чтобы они не отравились угарным газом.
Поджигательницу задержали и доставили в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта.
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