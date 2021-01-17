Больницу подмосковного Серпухова эвакуировали из-за дыма

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Сотрудников и пациентов из отделения хирургии и травматологии Серпуховской городской больницы имени Н. А. Семашко эвакуировали из-за задымления.

Как уточняет подмосковный главк Министерства чрезвычайных ситуаций , инцидент произошел по адресу Вторая Московская улица, дом 8, на цокольном этаже, где размещены кондиционеры для томографов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади два квадратных метра. По состоянию на 05:51 по московскому времени открытое горение было ликвидировано.