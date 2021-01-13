Пожар произошел в детской больнице в Подмосковье 

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Пожар случился в детской больнице в Подмосковье . Об этом пишет "Интерфакс".

По данным информированного источника возгорание случилось в одном из корпусов больницы в Подольске

"После срабатывания сигнализации персонал организовал эвакуацию из соматического корпуса больницы порядка 50 человек", — рассказал источник.

Он отметил, что больше половины эвакуированных — дети. В данный момент пожар потушен. В результате случившегося обошлось без пострадавших.

Причины случившегося выясняются.