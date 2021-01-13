Пожар произошел в детской больнице в Подмосковье 

Пожар случился в детской больнице в Подмосковье. Об этом пишет "Интерфакс".
По данным информированного источника возгорание случилось в одном из корпусов больницы в Подольске.
"После срабатывания сигнализации персонал организовал эвакуацию из соматического корпуса больницы порядка 50 человек", — рассказал источник.
Он отметил, что больше половины эвакуированных — дети. В данный момент пожар потушен. В результате случившегося обошлось без пострадавших.
Причины случившегося выясняются.
Ранее жертвами пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге стали 8 человек. При этом сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из здания 90 человек, включая 9 детей. Предполагаемой причиной пожара прокуратура назвала неосторожное обращение с огнем. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".