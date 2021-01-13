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Пожар произошел в детской больнице в Подмосковье 

Москва24 35 минут назад
Пожар произошел в детской больнице в Подмосковье
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар случился в детской больнице в Подмосковье. Об этом пишет "Интерфакс".
По данным информированного источника возгорание случилось в одном из корпусов больницы в Подольске.

"После срабатывания сигнализации персонал организовал эвакуацию из соматического корпуса больницы порядка 50 человек", — рассказал источник.

Он отметил, что больше половины эвакуированных — дети. В данный момент пожар потушен. В результате случившегося обошлось без пострадавших.
Причины случившегося выясняются.
Ранее жертвами пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге стали 8 человек. При этом сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из здания 90 человек, включая 9 детей. Предполагаемой причиной пожара прокуратура назвала неосторожное обращение с огнем. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Пожары , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , Интерфакс , Екатеринбург , Московская область , Подольск , Свердловская Область
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